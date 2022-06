Pamela Petrarolo: “Ho detto no al Grande Fratello Vip” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Pamela Petrarolo è appena tornata a Milano dopo esser stata 35 giorni in Honduras nel cast de L’Isola dei Famosi. Intervistata da SuperGuidaTv, miss Please Don’t Go ha confessato: “Dopo aver partecipato alla Fattoria avevo giurato a me stessa che non avrei fatto più un reality. Lasciare gli affetti è stato complicato anche perché il rischio del ripensamento è dietro l’angolo. In questi casi ti chiedi sempre se la decisione che hai preso sia stata opportuna. Dalla mia partecipazione alla Fattoria è passato tanto tempo. All’inizio ero titubante perché la mia figlia più piccola ha due anni. La famiglia mi ha rassicurato però garantendomi che ce l’avrebbero fatta senza di me”. Nel futuro non vede un altro reality. Non almeno nell’immediato. “Ora mi vorrei riprendere. Mi è stato proposto di partecipare al Grande Fratello ... Leggi su biccy (Di mercoledì 29 giugno 2022)è appena tornata a Milano dopo esser stata 35 giorni in Honduras nel cast de L’Isola dei Famosi. Intervistata da SuperGuidaTv, miss Please Don’t Go ha confessato: “Dopo aver partecipato alla Fattoria avevo giurato a me stessa che non avrei fatto più un reality. Lasciare gli affetti è stato complicato anche perché il rischio del ripensamento è dietro l’angolo. In questi casi ti chiedi sempre se la decisione che hai preso sia stata opportuna. Dalla mia partecipazione alla Fattoria è passato tanto tempo. All’inizio ero titubante perché la mia figlia più piccola ha due anni. La famiglia mi ha rassicurato però garantendomi che ce l’avrebbero fatta senza di me”. Nel futuro non vede un altro reality. Non almeno nell’immediato. “Ora mi vorrei riprendere. Mi è stato proposto di partecipare al...

Pubblicità

biggio07 : RT @oocisola: PAMELA PETRAROLO ENTRA IN STUDIO BALLANDO PLEASE DON’T GO #isola - zazoomblog : Pamela Petrarolo ha rifiutato il GF Vip ma sogna Tale e Quale Show - #Pamela #Petrarolo #rifiutato #sogna - zazoomblog : Pamela Petrarolo svela un retroscena su Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi: “Spesso perdeva il lume della ragione… - blogtivvu : Pamela Petrarolo rifiuta il Grande Fratello Vip: ecco per quale motivo - blogtivvu : Pamela Petrarolo svela un retroscena su Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi: “Spesso perdeva il lume della ragione… -