Mondiali nuoto, doppietta italiana: Gregorio Paltrinieri oro e Acerenza argento nella 10km di fondo (Di mercoledì 29 giugno 2022) doppietta italiana nella 10 km di fondo ai Mondiali di Budapest. nella gara vinta da Gregorio Paltrinieri l'argento è andato a Domenico Acerenza. Medaglia di bronzo per il tedesco Florian... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 29 giugno 2022)10 km diaidi Budapest.gara vinta dal'è andato a Domenico. Medaglia di bronzo per il tedesco Florian...

Pubblicità

Eurosport_IT : Con l'argento di oggi nella 5km, Greg raggiunge Federica Pellegrini a 1?1? medaglie ai Mondiali ???????? @mafaldina88… - Eurosport_IT : MERAVIGLIOSAMENTE GREG ?????? Arriva anche la terza medaglia in questi mondiali per Paltrinieri! Solo Wellbrock ne ha… - LaStampa : Panico ai Mondiali di nuoto, una sincronetta crolla in acqua - serenel14278447 : Mondiali nuoto: impresa Paltrinieri, oro nella 10 km - Aldaegrassa : Che roba #paltrinieri ?? Se non fosse juventino, sarebbe perfetto ???? #nuoto #swimming #mondiali #worldchampionship #Budapest2022 #Budapest -