Love Mi: Chiara Ferragni si commuove alla dedica di Fedez, scorrono lacrime (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nonostante il brutto male, quella terribile diagnosi, l’intervento e la riabilitazione, Fedez non si è mai arreso e ieri ha coronato un altro suo sogno: quello di salire di nuovo sul palco e di farlo per un evento benefico, per aiutare i bimbi in difficoltà. Con lui, dietro le quinte, la moglie Chiara Ferragni, che ieri sera durante il concerto Love Mi, in diretta da Piazza Duomo, è stata ‘paparazzata’ più volte, tra l’ironia degli utenti sui social: lei che balla, lei che canta, lei che parla con le amiche. Lei che si commuove durante la meravigliosa dedica che Fedez le ha fatto davanti a tutti. View this post on Instagram A post shared by Fedez (@Fedez) Cosa ha detto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nonostante il brutto male, quella terribile diagnosi, l’intervento e la riabilitazione,non si è mai arreso e ieri ha coronato un altro suo sogno: quello di salire di nuovo sul palco e di farlo per un evento benefico, per aiutare i bimbi in difficoltà. Con lui, dietro le quinte, la moglie, che ieri sera durante il concertoMi, in diretta da Piazza Duomo, è stata ‘paparazzata’ più volte, tra l’ironia degli utenti sui social: lei che b, lei che canta, lei che parla con le amiche. Lei che sidurante la meravigliosachele ha fatto davanti a tutti. View this post on Instagram A post shared by(@) Cosa ha detto ...

