La Consob blocca altre piattaforme di commercio illegale

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Ledinon autorizzate dallaaumentano ancora: ad oggi sono 731. Cosa ha deciso la? La, per chi non lo sapesse, è l’autorità di vigilanza dei mercati finanziari italiana. Tra i suoi compiti c’è anche il controllo sulledi servizi finanziari non autorizzate: la notizia più recente parla