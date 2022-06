Ha lasciato la tv per un nuovo lavoro ma ammette che tornerebbe da Maria De Filippi (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ha lasciato la tv dopo diversi anni per un nuovo lavoro, ma adesso ha ammesso che tornerebbe a lavorare da Maria De Filippi: è proprio lei. C’è chi sceglie di ‘abbandonare’ la vita di sempre per iniziare un nuovo percorso televisivo – come Antonino Spinalbense, secondo The Pipol Tv. E chi, invece, sceglie di dire L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 29 giugno 2022) Hala tv dopo diversi anni per un, ma adesso ha ammesso chea lavorare daDe: è proprio lei. C’è chi sceglie di ‘abbandonare’ la vita di sempre per iniziare unpercorso televisivo – come Antonino Spinalbense, secondo The Pipol Tv. E chi, invece, sceglie di dire L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

martaottaviani : Ps. il post di prima, lasciato con commenti aperti, è stato cancellato per la quantità impressionante di insulti e… - elio_vito : Diciamo la verità, in Italia il diritto all’aborto non è garantito, per il gran numero di obiettori. Per questo la… - bollicine00 : Non basta già soffrire per la fine di una storia No ci si mettono i rompicoglioni a fare i detective, a fare teorie… - barbarab1974 : Il video era di 20 minuti ed era piuttosto articolato. Per mesi e mesi è girato uno spezzone. Tanta gente ha insu… - il_nordico : RT @Marty_Loca80: Sono oggi 22 anni da quando ci ha lasciato per sempre, il 29 giugno del 2000. Sono oggi 22 anni senza un gigante del nos… -