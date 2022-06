Francesco Magnani in imbarazzo: “Strani versi in sottofondo”, il microfono era aperto (Di mercoledì 29 giugno 2022) Francesco Magnani ha vissuto attimi di imbarazzo nel suo studio de L’Aria che tira. Il microfono era rimasto aperto e si è sentito tutto. Francesco Magnani (La7 screenshot)Francesco Magnani è il nuovo conduttore de L’Aria che tira che ci farà compagnia per tutto il periodo estivo. La7 ha deciso di puntare su di lui, sostituendo Myrta Merlino in meritatissimo riposo. L’ultima puntata della giornalista è stata quasi commovente, quando ha passato il testimone a Magnani e ha ringraziato tutta la squadra e per l’anno la stagione trascorsa di lavoro insieme. L’Aria che tira cambia dunque il suo volto principale, ma non la sua veste e continua a proporre approfondimenti di politica interna e sul conflitto Russia Ucraina. In ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 29 giugno 2022)ha vissuto attimi dinel suo studio de L’Aria che tira. Ilera rimastoe si è sentito tutto.(La7 screenshot)è il nuovo conduttore de L’Aria che tira che ci farà compagnia per tutto il periodo estivo. La7 ha deciso di puntare su di lui, sostituendo Myrta Merlino in meritatissimo riposo. L’ultima puntata della giornalista è stata quasi commovente, quando ha passato il testimone ae ha ringraziato tutta la squadra e per l’anno la stagione trascorsa di lavoro insieme. L’Aria che tira cambia dunque il suo volto principale, ma non la sua veste e continua a proporre approfondimenti di politica interna e sul conflitto Russia Ucraina. In ...

