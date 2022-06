(Di mercoledì 29 giugno 2022) di Gianmario Bonzi Acque libere (o benedette). E pallanuoto. In attesa di miracoli dalla piscina dei tuffi, quasi impossibili nonostante l'ottimo impegno degli azzurri, ci aggrappiamo alle prime due ...

di Gianmario Bonzi Acque libere (o benedette). E pallanuoto. In attesa di miracoli dalla piscina dei tuffi, quasi impossibili nonostante l'ottimo impegno degli azzurri, ci aggrappiamo alle prime due ...La forza di Thomas, 21 anni, due ori e un bronzo ai campionati iridati di, è sotto gli ... per poi comprendere che una finale mondiale è solo l'ultima tappa di un cammino, e che il ... Budapest, l’infinito Greg all’esame 10 km Setterosa e Settebello, doppia volata Paltrinieri a caccia di un altro exploit. Domani semifinale donne Italia-Usa,. azzurri oggi con l’Ungheria nei quarti ...Mamma Gioia e papà Loris raccontano Thomas: "Tanti chilometri per arrivare qui: ora avanti con la Ford del ’94 e niente macchinoni" ...