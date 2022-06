(Di mercoledì 29 giugno 2022) “piange, un personaggio di spicco per la nostra Città che ha scritto diverse pagine prestigiose della storia della sua amata”: a dare tra i primi la notizia, via social, della morte di, è l’attualedella città, Antonio Giuliano. “Personaggio di spicco della città – continua il post di Giuliano –, nell’arco della sua vita, è stato sempre impegnato nel mondo delle istituzioni: è stato tredi, consigliere provinciale, presidente e poi presidente onorario dell’Ente AutonomoExperience. Professore stimato, uomo di profonda cultura, apprezzato dai tanti giovani e dalle personalità che hanno avuto la fortuna di conoscerlo ...

occhio_notizie : ?? ULTIM'ORA - Addio a Carlo Andria: personaggio di spicco della città di Giffoni Valle Piana |…

Addio a Carlo Andria, tre volte sindaco di Giffoni Valle Piana - Ildenaro.it A dare tra i primi la notizia, via social, della morte di Andria, è l'attuale sindaco della città, Antonio Giuliano.Lutto a Giffoni Valle Piana, è morto Carlo Andria: un personaggio di spicco per la città. Impegnato nel mondo delle istituzioni ...