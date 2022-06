Wimbledon 2022, Serena Williams eliminata da Tan. Swiatek, Badosa e Sakkari ok (Di martedì 28 giugno 2022) Un anno dopo riecco Serena Williams a Wimbledon: torna, per la ventesima volta, sull’erba su cui ha trionfato sette volte ma perde sul centrale. A sorridere è la 24enne parigina Harmony Tan (n. 115) che si impone col punteggio di 7-5 1-6 7-6(7). Combattuto il terzo set con la Williams quasi in lacrime prima di servire per il match. Ma subentra la tensione e il controbreak della Tan rimanda il verdetto. Serena Williams annulla un match point, dopo quasi tre ore trascina la contesa al tie break. Subito un mini break, un ace e l’allungo sul 4-0, ma Tan recupera con due lungolinea. La francese serve per il match sull’8-7 e al secondo match point non perdona. Nessuna sorpresa nelle altre gare. Almeno non per Iga Swiatek, Paula Badosa e Maria ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Un anno dopo riecco: torna, per la ventesima volta, sull’erba su cui ha trionfato sette volte ma perde sul centrale. A sorridere è la 24enne parigina Harmony Tan (n. 115) che si impone col punteggio di 7-5 1-6 7-6(7). Combattuto il terzo set con laquasi in lacrime prima di servire per il match. Ma subentra la tensione e il controbreak della Tan rimanda il verdetto.annulla un match point, dopo quasi tre ore trascina la contesa al tie break. Subito un mini break, un ace e l’allungo sul 4-0, ma Tan recupera con due lungolinea. La francese serve per il match sull’8-7 e al secondo match point non perdona. Nessuna sorpresa nelle altre gare. Almeno non per Iga, Paulae Maria ...

