"Un Mare diVino 2022", bianchi, rosati e bollicine del Lazio: due tappe e quattro giorni di degustazioni sul litorale laziale

Saranno Anzio e Terracina le iconiche città di Mare protagoniste di "Un Mare diVino 2022", quarta edizione della kermesse che a luglio torna a illuminare il litorale laziale. Dopo due anni di "sosta forzata", infatti, la grande festa del vino e della cucina laziale quest'anno raddoppia le location e presenta quattro giorni in grande stile tra cantine e tavole illustri, produttori da conoscere e cucina degli chef pontini da assaporare. Un fitto programma di degustazioni, show cooking e approfondimenti per la più coinvolgente manifestazione estiva in materia di buon vino e buon cibo. Mare, cantine e cucine è l'irresistibile triade di "Un Mare diVino".

