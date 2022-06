Sveglia centrodestra! Troppe liti nella coalizione | bruciano le sconfitte

(Di martedì 28 giugno 2022) E ora? Il centrodestra si ridai ballottaggi con in fila tutte le tessere di ciò che non va. A partire dalle tre sfide chiave del secondo turno, tutte perse, dove i partiti principali dellaschieravano sindaci uscenti. Alessandria (Lega), Monza (Forza Italia), Verona (Fratelli d'Italia). Anche Catanzaro, centro che ha impedito l'en plein dei capoluoghi di regione, bruciasconfitta. Con tutta la corona di dubbi per via della scelta ricaduta su Valerio Donato, al primo turno appoggiato da Lega e Forza Italia mentre Fdi correva con Wanda Ferro. Rispettabilissimo avvocato e prof universitario, ma proveniente da un'esperienza Pd. E poi c'è la ferita veronese. Qui, brucia il mancato apparentamento tra il qualificato allo spareggio Federico Sboarina, di Fratelli d'Italia, appoggiato anche dalla Lega, e Flavio Tosi, ...

... a suo parere, di uscire dall'attuale esecutivo capeggiato da Mario Draghi: 'Vi serve altro per capire che di questo #governodeipeggiori gli elettori dinon ne possono più, a votare non ...Mentre il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa aveva detto: "Il nostro no viene ribadito con trasparenza", ma "non vogliamo dividere ilsu questo tema. E allora pur essendo ... Letta si sveglia con due grane: archiviare l'alleanza con i 5s e gestire le faide regionali Il Pd di Enrico Letta si gode il successo dei ballottaggi, e la parola del giorno: «contendibile». Le crepe vistose nel centrodestra e la débâcle di tanti suoi candidati, dal sud al profondo nord, ali ...Per il centrodestra è arrivato il momento di un brusco risveglio. È sempre pericoloso cullarsi nell’idea di avere già in mano il Paese, in quanto predestinati alla vittoria nelle elezioni della prossi ...