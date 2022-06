Sei sorelle, anticipazioni 29 giugno 2022: un piano imperfetto (Di martedì 28 giugno 2022) Don Ricardo si mostrerà sempre più interessato alla fabbrica e così Diana cercherà un modo per evitarlo. La donna, nel corso della puntata Sei sorelle in onda il 29 giugno 2022, si avvarrà della collaborazione di Salvador e metterà a punto un piano per fargli credere che la ditta è in rovina, ma le cose non andranno come speravano. Puntata Sei sorelle del 29 giugno 2022 su Rai Uno Don Ricardo, lo zio delle sorelle Silva, cercherà in tutti i modi di impossessarsi della fabbrica e proverà a sabotare le ragazze per farle desistere dal loro proposito di mandare avanti l'azienda di famiglia. Tuttavia, loro non si faranno intimorire ed affronteranno con coraggio ogni problema che si presenterà. In particolar modo, Diana, prenderà in mano la situazione ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 28 giugno 2022) Don Ricardo si mostrerà sempre più interessato alla fabbrica e così Diana cercherà un modo per evitarlo. La donna, nel corso della puntata Seiin onda il 29, si avvarrà della collaborazione di Salvador e metterà a punto unper fargli credere che la ditta è in rovina, ma le cose non andranno come speravano. Puntata Seidel 29su Rai Uno Don Ricardo, lo zio delleSilva, cercherà in tutti i modi di impossessarsi della fabbrica e proverà a sabotare le ragazze per farle desistere dal loro proposito di mandare avanti l'azienda di famiglia. Tuttavia, loro non si faranno intimorire ed affronteranno con coraggio ogni problema che si presenterà. In particolar modo, Diana, prenderà in mano la situazione ...

