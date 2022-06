Sassuolo, sfida al Bologna per Lucca (Di martedì 28 giugno 2022) Lorenzo Lucca e un futuro che può essere in serie A. L’attaccante del Pisa sta scatenando un derby di mercato in salsa emiliana... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 giugno 2022) Lorenzoe un futuro che può essere in serie A. L’attaccante del Pisa sta scatenando un derby di mercato in salsa emiliana...

Pubblicità

sportli26181512 : Sassuolo, sfida al Bologna per Lucca: Lorenzo Lucca e un futuro che può essere in serie A. L’attaccante del Pisa st… - sassuolonews : Calciomercato Sassuolo: Berardi Roma, sfida alla Juve e intreccio Zaniolo - NapoliAddict : Esposito, è bagarre: la Spal ha fissato il prezzo. Sarri sfida Napoli, Salernitana e Sassuolo #Napoli… - infoitsport : Sassuolo, un club sfida il PSG: lotta a due per Scamacca! - ArrigoSacchi442 : RT @marcocarniel_6: Juve-Sassuolo sembra la sfida più equilibrata della 1 giornata di A Attraverso la nuova piattaforma Data Access di @s… -