Nella seconda serata di Rai2 Fagnani, De Martino e il «grande Alessandro Cattelan con la sua arte» (Di martedì 28 giugno 2022) Cattelan, De Martino, Fagnani Alessandro Cattelan, Francesca Fagnani, Stefano De Martino: cosa hanno in comune? Sono loro i tre volti della nuova seconda serata autunnale di Rai2 (qui tutti i palinsesti), che vivrà di un tris di appuntamenti settimanali (martedì, mercoledì, giovedì). L'obiettivo sembra quello di fidelizzare il pubblico e avere un turnover di programmi e volti in una fascia storicamente legata all'innovazione ma che negli anni è stata tramortita dallo sforare dei programmi di prima serata. Se "la regina di Tik Tok" (come l'ha definita Coletta) Francesca Fagnani e Stefano De Martino sono alla guida di programmi già testati (Belve dal ...

