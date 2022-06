Mina Settembre 2, drammatico incidente sul set: telespettatori senza parole (Di martedì 28 giugno 2022) . La popolarissima fiction di Rai 1 non ha avuto una genesi facile Manca solo l’annuncio ufficiale della data di partenza, ma ormai non ci sono più dubbi. Nella prossima stagione televisiva di Rai 1 una delle colonne in prima serata sarà Mina Settembre 2, perché L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 28 giugno 2022) . La popolarissima fiction di Rai 1 non ha avuto una genesi facile Manca solo l’annuncio ufficiale della data di partenza, ma ormai non ci sono più dubbi. Nella prossima stagione televisiva di Rai 1 una delle colonne in prima serata sarà2, perché L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

zazoomblog : Mina Settembre 2: piena di colpi di scena eccone alcuni - #Settembre #piena #colpi #scena - AnnaMancini81 : Ascolti Tv domenica 26 giugno 2022, Mina Settembre 16.4%, Tornare a vincere 11.1% - giuliapetulia : io non dimentico che in realtà mina settembre 2 era nei palinsesti dell’anno scorso?? - panorama_it : Sono terminate le riprese della seconda stagione della fiction di Rai1 tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni.… - zazoomblog : Ascolti Tv “Mina Settembre” su Rai1 continua a vincere anche in replica - #Ascolti #“Mina #Settembre” #continua -