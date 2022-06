Masochisti e furbetti

(Di martedì 28 giugno 2022) Questa tornata di elezioni amministrative, se non crea problemi al governo, deve allarmare non poco il centrodestra

Pubblicità

ilGiornale.it

Questa tornata di elezioni amministrative, se non crea problemi al governo, deve allarmare non poco il centrodestra. Non tanto per risultati che molti definiscono una sconfitta, quanto perché la ...