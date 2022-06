LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA | Oro e argento nella ginnastica! Comincia Italia-Grecia di calcio maschile

Leggi su oasport

(Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MARTEDI’ 28 GIUGNO, ORARI ENI IN GARA 18.43 TENNIS TAVOLO – Giorgia Piccolin ha battuto la francese Lutz per 3-1, mentre è in corso adesso il settimo e decisivo game della sfida tra l’azzurro Bobocica e lo sloveno Kozul (6-6 il punteggio parziale). 18.34 BADMINTON – Giovanni Toti ha sconfitto agli ottavi lo sloveno Miha Ivanic raggiungendo così il turco Emre Lale ai quarti. Restano due quindi gli azzurri in corsa per le medaglie nel torneo individuale, con Caponio che se la vedrà ai quarti con lo sloveno Andraz Krapez. 18.26:– Ancora 0-0 dopo 24? di gioco. Azzurri intraprendenti ma poco precisi sotto porta,che si ...