LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA | doppietta nella ginnastica | azzurri a caccia di medagli nella lotta

(Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAEREDELPROGRAMMA MARTEDI’ 28 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 21.04LIBERA – Amine (San Marino) si porta sul 5-4 con l’azzurro Masotti. 21.01 CALCIO – Iniziato il match del gruppo maschile tra Francia e Spagna. 20.58LIBERA – L’azzurro Jacopo Masotti è avanti 4-0 sul sammarinese Aminefinale per il bronzo dei 74 kg a 1’30” dal termine. 20.55– Si è chiusa la prova all-around maschile con l’azzurro Lorenzo Casali ai piedi del podio, di seguito la classifica finale: 1 TUR TUR Adem ASIL 84.700 2 ESP ESP Joel PLATA RODRIGUEZ 81.950 3 CYP CYP Marios GEORGIOU 81.800 4 EGY EGY Omar MOHAMED 81.600 4 ITA ITA ...

Pubblicità

NintendoItalia : Una demo gratuita di #LiveALive è ora disponibile! Scopri l'inizio di tre capitoli diversi, poi trasferisci i tuoi… - Anarygon : Shiva protagonista del prossimo live action dei giochi dei pokemon. #LoveMi - svarioken : E la demo di LIVE A LIVE (Switch). • - Teomanson : RT @NintendoItalia: Una demo gratuita di #LiveALive è ora disponibile! Scopri l'inizio di tre capitoli diversi, poi trasferisci i tuoi prog… - reputati0nTV : RT @NintendoItalia: Una demo gratuita di #LiveALive è ora disponibile! Scopri l'inizio di tre capitoli diversi, poi trasferisci i tuoi prog… -

RIVIVI LA DIRETTAPROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET - I primisono dominati dai servizi. L'equilibrio viene rotto da Sonego nel sesto game. Il torinese infila un paio di ...Ma se non, non potrai mai vincere! Numeri ritardatari Previsioni Aggiorna direttaqui Bari 39 8 7 75 55 Cagliari 17 23 83 11 70 Firenze 72 84 20 9 55 Genova 18 42 84 69 87 Milano 78 39 52 ...A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Gianluca Monti, giornalista de La Gazzetta dello Sport ...Da allora ha avuto numerosi capitoli e spin-off come la versione arcade per il Sega RingEdge 2, Phantom Breaker: Another Code e il gioco in stile pixel Phantom Breaker: Battle Grounds per Xbox Live ...