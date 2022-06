“La mia amicizia con Maria, 91 anni: viveva in condizioni disagiate e l’ho portata via. Mi ha detto: ‘Non mi lasci sola, vero?” (Di martedì 28 giugno 2022) “Tutti la salutavano, era il personaggio dei Navigli, però nessuno si era mai soffermato a conoscerla, neanch’io a dir la verità, finché, incitata dal mio fidanzato, l’ho fermata e sono rimasta folgorata dal mondo racchiuso nel suo sorriso a tre denti”. Parla Micol Beltramini, scrittrice e traduttrice sarda trapiantata a Milano. Qui, 4 anni fa, ha conosciuto la signora Maria, oggi 91enne, contraddistinta da un’andatura lenta e curva come il cappello di lana indossato in ogni stagione. “Non volevo risultare invadente, desideravo giusto portarla al mare, ma quando un giorno ha perso le chiavi di casa ho avuto un impatto sconvolgente con la condizione disagiata in cui viveva”. Pannolini sporchi ammassati in ogni stanza, il frigorifero straripante di frutta marcia e il pavimento colmo di rifiuti, tra cui faceva capolino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) “Tutti la salutavano, era il personaggio dei Navigli, però nessuno si era mai soffermato a conoscerla, neanch’io a dir la verità, finché, incitata dal mio fidanzato,fermata e sono rimasta folgorata dal mondo racchiuso nel suo sorriso a tre denti”. Parla Micol Beltramini, scrittrice e traduttrice sarda trapiantata a Milano. Qui, 4fa, ha conosciuto la signora, oggi 91enne, contraddistinta da un’andatura lenta e curva come il cappello di lana indossato in ogni stagione. “Non volevo risultare invadente, desideravo giusto portarla al mare, ma quando un giorno ha perso le chiavi di casa ho avuto un impatto sconvolgente con la condizione disagiata in cui”. Pannolini sporchi ammassati in ogni stanza, il frigorifero straripante di frutta marcia e il pavimento colmo di rifiuti, tra cui faceva capolino ...

