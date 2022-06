Isola dei Famosi 2022 | Nicolas Vaporidis vincitore

(Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) –vince l’dei. L’attore trionfa nello show dopo 99 giorni in Honduras. Nella sedicesima edizione del programma,– 41 anni – batte in finale Luca Daffrè conquistando l’80% dei voti espressi dai telespettatori. Al terzo posto si piazza Carmen Di Pietro.si aggiudica il moontepremi di 100.000 euro, che in parte andrà in beneficenza. Nel finale riceve anche un premio, una scultura. Il giudizio di Ilary Blasi è lapidario: “Il premio è il più brutto della storia dell’dei”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

IsolaDeiFamosi : Nicolas è il vincitore della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi???? #isola - trash_italiano : ?? Nicolas Vaporidis vince l'#Isola dei Famosi 2022 ?? - IsolaDeiFamosi : Un luogo speciale che ha raccontato per più di novanta giorni sorprese ed emozioni dei nostri Naufraghi. Si spengon… - walpiras : RT @W06Anna: 'Il naufrago che vince l'isola dei famosi 2022 è NICOLAS VAPORIDIS' LA VITTORIA PIÙ MERITATA NELLA STORIA DELL'ISOLA #isola… - Valeria23310661 : Nicolas Vaporidis vince l’ #isola dei famosi ! Siiiii … vittoria meritata ?? -

Si è conclusa con la vittoria di Nicolas Vaporidis la sedicesima edizione de L'Famosi , ma a far scalpore è stata l'entrata in scena di Lory Del Santo nello studio del reality show di Canale 5 . L'ex naufraga è sul piede di guerra e Ilary Blasi non può credere a ciò ...VincitoreFamosi 2022, chi è/ Vittoria meritata per Nicolas Vaporidis Il pornoattore, come riporta Leggo , ha parlato della sua dipendenza dalla prostituzione: ' A 18 anni ho avuto la mia ...Nicolas Vaporidis è il vincitore isola dei famosi 2022. Edizione caratterizzata dalle polemiche, e non sono mancate critiche neanche sulla sua vittoria. Isola dei Famosi 2022 vincitore Nicolas ...Nicolas Vaporidis ha trionfato all’Isola dei Famosi contro Luca Daffè, portandosi a casa la vittoria e un cospicuo montepremi. Già prima della finale l’attore era tra i preferiti del pubblico che ...