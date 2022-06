G7 | Draghi | “Un vero successo | grande coesione e unità”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 28 giugno 2022) ELMAU – “Questo G7 e’ stato veramente un, i nostri Paesi hanno riaffermato piena eunita’ di vedute in particolare per quanto riguarda la guerra in Ucraina e le sue conseguenze”. Cosi’ si è espresso oggi il presidente del consiglio, Mario(foto), in conferenza stampa a Elmau, alla fine del G7. Il bilancio del premier italiano è dunque altamente positivo. L'articolo L'Opinionista.