Covid, boom di contagi in provincia di Latina: i dati Comune per Comune (Di martedì 28 giugno 2022) Sembra non esserci davvero tregua perché la pandemia, purtroppo, ancora non è stata sconfitta. E i dati degli ultimi giorni del Lazio ne sono la dimostrazione: la variante Omicron 5 è arrivata anche in Italia, sta circolando e, a quanto pare, si sta diffondendo così rapidamente. Tra le restrizioni che sono sempre meno e i contagi che, invece, aumentano. Nelle ultime 24 ore in provincia di Latina si sono registrati ben 1189 nuovi casi positivi: una cifra quasi da record. 1189 nuovi casi in provincia di Latina: ecco dove Sono ben 1189 i nuovi casi di Covid che si sono registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. Ecco il bollettino della Asl, con i dati Comune per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 giugno 2022) Sembra non esserci davvero tregua perché la pandemia, purtroppo, ancora non è stata sconfitta. E idegli ultimi giorni del Lazio ne sono la dimostrazione: la variante Omicron 5 è arrivata anche in Italia, sta circolando e, a quanto pare, si sta diffondendo così rapidamente. Tra le restrizioni che sono sempre meno e iche, invece, aumentano. Nelle ultime 24 ore indisi sono registrati ben 1189 nuovi casi positivi: una cifra quasi da record. 1189 nuovi casi indi: ecco dove Sono ben 1189 i nuovi casi diche si sono registrati nelle ultime 24 ore indi. Ecco il bollettino della Asl, con iper ...

Pubblicità

CorriereCitta : Covid, boom di contagi in provincia di Latina: il bollettino delle Asl - Trentin0 : Impennata dei contagi Covid in Alto Adige: 805 casi in 24 ore - alto_adige : Covid, impennata di contagi in Alto Adige: 805 in 24 ore. E sono quasi 4 mila le persone in quarantena - Fottesega69 : @SARTORIELISA Ma certo il sesso attiva il circuito di ricompensa cerebrale come una droga, stesso effetto di caffei… - ottopagine : Riesplode il covid: 608 casi. 104 ad Avellino. Boom a Montoro: 31 contagi #Avellino -