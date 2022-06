Chiama i carabinieri: "Ci sono i ladri in casa". Ma trova la moglie con l'amante (Di martedì 28 giugno 2022) I vicini lo avevano allertato dicendo di aver visto un estraneo entrare in casa, e lui ha Chiamato i carabinieri credendo di trovare i ladri in casa. Ma all'arrivo dei militari l'amara scoperta: dentro... Leggi su feedpress.me (Di martedì 28 giugno 2022) I vicini lo avevano allertato dicendo di aver visto un estraneo entrare in, e lui hato icredendo dire iin. Ma all'arrivo dei militari l'amara scoperta: dentro...

Pubblicità

rep_roma : Sente i ladri in casa e chiama i carabinieri ma trova la moglie a letto con l'amante: lui scappa nudo dalla finestr… - TeleuniversoTV : Ceccano – Furto in casa? No, tradimento. Pensando fosse un ladro chiama i carabinieri. Amara scoperta per un giovan… - infoitinterno : Chiama i carabinieri temendo i ladri in casa ma trova la moglie con l'amante - infoitinterno : Chiama i carabinieri: «C'è un ladro in casa mia». Ma quando entra trova la moglie con l'amante - Brigante1959 : -