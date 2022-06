Balanzoni, la dottoressa no vax radiata: “Farò ricorso” (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – “Farò certamente ricorso” contro la radiazione dall’Ordine dei medici, perché “solo un pazzo non lo farebbe”, e “parallelamente valuterò la rilevanza penale del provvedimento” che “devo ancora studiarmi bene”. Così all’Adnkronos Salute Barbara Balanzoni, dottoressa radiata dall’Omceo di Venezia per le sue posizioni su vaccini anti-Covid e cure domiciliari per l’infezione da Sars-CoV-2. Relativamente alle cure domiciliari, “loro dicono che ho curato Covid senza evidenze scientifiche”, spiega Balanzoni. A questo proposito, “io non ho un rapporto di subalternità con l’Ordine per cui devo notificargli come svolgo la mia attività di medico”, sostiene la dottoressa, precisando che “come curo le malattie sono fatti miei”. E “facendo l’anestesista rianimatore, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – “certamente” contro la radiazione dall’Ordine dei medici, perché “solo un pazzo non lo farebbe”, e “parallelamente valuterò la rilevanza penale del provvedimento” che “devo ancora studiarmi bene”. Così all’Adnkronos Salute Barbaradall’Omceo di Venezia per le sue posizioni su vaccini anti-Covid e cure domiciliari per l’infezione da Sars-CoV-2. Relativamente alle cure domiciliari, “loro dicono che ho curato Covid senza evidenze scientifiche”, spiega. A questo proposito, “io non ho un rapporto di subalternità con l’Ordine per cui devo notificargli come svolgo la mia attività di medico”, sostiene la, precisando che “come curo le malattie sono fatti miei”. E “facendo l’anestesista rianimatore, ...

