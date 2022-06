Traffico Roma del 27-06-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati non si rilevano al momento particolari difficoltà sulle strade della capitale ilrisulta scorrevole anche sull’intero anello del raccordo anulare possibili rallentamenti invece su via Ardeatina per un incidente avvenuto all’altezza di via Giulio Andrea pirona per l’abbattimento di alcuni alberi pericolanti Vi ricordo che da questa mattina è chiusa via Monte del Marmo divieto di transito Inoltre per i veicoli che pesano più di 3 tonnellate e mezzo a partire da via Arola riaperta invece via di Tor Pagnotta era chiusa nel tratto compreso tra via belpoggio e via Ardeatina In entrambe le direzioni per la rimozione di un palo attenzione infine in zona Ponte Galeria possibili rallentamenti durante la giornata in via Portuense per l’afflusso è il deflusso di ...