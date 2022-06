Taboola acquisisce Gravity R&D | l' intelligenza artificiale premiata da Netflix

(Di lunedì 27 giugno 2022) La piattaforma leader nell'offerta di raccomandazioni per l'open web ha comprato la società che ha creato Yusp, il prodotto utilizzato da retail e ecommerce per fornire offerte specializzate

Taboola, piattaforma leader mondiale nell'offerta di raccomandazioni per l'open web, attiva nel consigliare e indirizzare gli utenti alla scoperta di contenuti di loro interesse, ha annunciato di aver acquisito Gravity R&D, l'intelligenza artificiale premiata da Netflix. La piattaforma leader nell'offerta di raccomandazioni per l'open web ha comprato la società che ha creato Yusp, il prodotto utilizzato da retail e ecommerce per fornire offerte specializzate