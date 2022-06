Rai2 | arriva Dalla strada al palco | talent condotto da Nek

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 27 giugno 2022)alè ilnato da un'idea di Carlo Conti, che i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di affidare a Nek. Il cantante accoglierà in studio alcuni artisti, dando loro la possibilità di esibirsi davanti ad un pubblico molto più vasto rispetto a quello a cui sono abituati., debutta ilal: quando inizia Nato da un'idea di Carlo Conti,alè prodotto da Rai in collaborazione con Stand by me, società che si è occupata del docureality Voglio Essere un Mago. Ildebutta sumartedì 28 giugno 2022 e vede al timone il cantante Nek, alla sua prima esperienza come presentatore di un ...