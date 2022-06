Queen: primo live con “sorriso” (Di lunedì 27 giugno 2022) I Queen sono considerati da tutti una macchina da guerra per quanto riguarda le esibizioni dal vivo. La potente voce di Freddie Mercury, la graffiante chitarra di Brian May ed il perfetto ritmo scandito da Roger Taylor e John Deacon, hanno regalato a tantissime persone delle emozioni indescrivibili. Oggi sono esattamente 52 anni dal primo concerto della band inglese, montiamo sulla nostra macchina del tempo… Chi suona stasera? I Queen o gli Smile Credit by Roger Taylor/Ken TestiSiamo nella cittadina di Truro, in Cornovaglia, il 27 Giugno del 1970. Fuori dal PJ’s Club un grosso cartello annuncia che questa sera si esibirà una band di Londra: gli Smile. Mentre fuori si accalca la folla, all’interno del locale, la band sta facendo il soundcheck. Sono quattro giovani: un chitarrista smilzo, alto e riccioluto di nome Brian May, un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) Isono considerati da tutti una macchina da guerra per quanto riguarda le esibizioni dal vivo. La potente voce di Freddie Mercury, la graffiante chitarra di Brian May ed il perfetto ritmo scandito da Roger Taylor e John Deacon, hanno regalato a tantissime persone delle emozioni indescrivibili. Oggi sono esattamente 52 anni dalconcerto della band inglese, montiamo sulla nostra macchina del tempo… Chi suona stasera? Io gli Smile Credit by Roger Taylor/Ken TestiSiamo nella cittadina di Truro, in Cornovaglia, il 27 Giugno del 1970. Fuori dal PJ’s Club un grosso cartello annuncia che questa sera si esibirà una band di Londra: gli Smile. Mentre fuori si accalca la folla, all’interno del locale, la band sta facendo il soundcheck. Sono quattro giovani: un chitarrista smilzo, alto e riccioluto di nome Brian May, un ...

Frances21272855 : 27 giugno 1970: il primo spettacolo dei Queen quando non erano ancora chiamati Queen. #Queen #queenfacts… - queen_adnknesh : RT @Maelle299584852: 'Quando il primo bambino rise per la prima volta,la sua risata si sbriciolò in migliaia di frammenti che si sparpaglia… - queen_adnknesh : RT @Domenico1oo777: Anche OGGI...e' un giorno GIUSTO per ribadire come averti SCELTO Lulu',e' stata la mia azione MIGLIORE che potevo mai f… - alicya_queen : Non m'interessa se hai famiglia, mutuo, rate da pagare.. da adesso in poi il tuo primo pensiero sono e sarò sempre… - GaetanaLongoba1 : @giovannasavas10 @22Lucrezia_ @lulu_selassie @queen_adnknesh Ki intendi x il primo? Lo so stanno in Liguria -