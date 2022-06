Parco Adda Nord | legittima la protesta per l’uccisione dei procioni | archiviata denuncia contro la Lav

(Di lunedì 27 giugno 2022) Bergamo. La Lav aveva il diritto di battersideidisposta daldell’e pubblicando i nomi dei decisori non ha compiuto alcun reato. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bergamo, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ha definitivamente archiviato il procedimento nato dallanell’aprile 2020 di una biologa delche si era sentita colpita dalle iniziative dell’associazione animalista che – con l’ausilio della propria sede locale – aveva affisso manifesti nella provincia e pubblicato sui propri canali informative per contrastare l’eliminazione di animali considerati di una specie “aliena invasiva”. “È stato riconosciuto il nostro diritto di critica – affermano ...

Pubblicità

albavista : Riflessi d’Adda . . #adda #fiume #ponti #riflessi @ Trezzo Parco Concesa - Giorno_Lodi : Parco Adda Sud, bosco di 3 ettari a Castelgerundo: saranno piantumati 1.500 alberi - Macckman1 : RT @italiaslowtour: Oggi a #Pizzighettone la Capinera di Navigare l'Adda incontra #Trenord, #ItaliaSlowTour, la provincia di #Cremona e il… - turistipercaso : RT @italiaslowtour: Oggi a #Pizzighettone la Capinera di Navigare l'Adda incontra #Trenord, #ItaliaSlowTour, la provincia di #Cremona e il… - velistipercaso : RT @italiaslowtour: Oggi a #Pizzighettone la Capinera di Navigare l'Adda incontra #Trenord, #ItaliaSlowTour, la provincia di #Cremona e il… -

IL GIORNO

Olginate, nelNord. Partiamo da Olginate , paese della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, dove Albanese è nato e cresciuto. Bagnato dall'omonimo lago, è noto in ...... inserita in un corridoio ecologico di connessione fra ildel Curone ed ilNord, parte della rete regionale ecologica e zona agricola di valenza ambientale. Da qui le domande messe ... Parco Adda Sud, bosco di 3 ettari a Castelgerundo: saranno piantumati 1.500 alberi Lodi, 26 giugno 2022 - Un nuovo bosco di 3 ettari sorgerà lungo il tracciato della Vecchia Cremonese, oggi ciclopedonale provinciale, tra Camairago e Cavacurta (il tratto è noto come dorsale Adda di c ...residenza liberty affacciata sul lago il cui parco accoglie un arco romano che funge da belvedere. Altra villa degna di nota è poi Villa d’Adda Sirtori, risalente al periodo che va dal XVIII al ...