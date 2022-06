LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Sarah Jodoin di Maria ci prova nella Finale dalla piattaforma! (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 18.50 Una brillante e concentrata Sarah Jodoin di Maria ha chiuso la semiFinale dalla piattaforma al nono posto, conquistando la prima Finale iridata della carriera. 18.45 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale dalla piattaforma femminile dei Mondiali 2022 di Tuffi. 17.38: Appuntamento alle 19 con la Finale della piattaforma femminile con Sarah Jodoin di Maria. 17.36: Si è chiusa la ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 18.50 Una brillante e concentratadiha chiuso la semipiattaforma al nono posto, conquistando la primairidata della carriera. 18.45 Buona sera e bentrovati alladellapiattaforma femminile deidi. 17.38: Appuntamento alle 19 con ladella piattaforma femminile condi. 17.36: Si è chiusa la ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Lorenzo Marsaglia ad un passo dall’eliminazione - #Tuffi #Mondiali #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia in gara nel gruppo 2 stasera la finale di Jodoin di Maria -… - infoitsport : LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia in gara dai 3 metri. C'è la finale della piattaforma femmin… - infoitsport : LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Jodoin di Maria conquista la finale! Tocci/Marsaglia chiudono sesti - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Jodoin di Maria conquista la finale! Tocci-Marsaglia chiudono sesti - #Tuffi… -