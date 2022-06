La nuova generazione di DAE con controllo da remoto, per salvare ancora più vite (Di lunedì 27 giugno 2022) L’unico modo per salvare una persona colpita da arresto cardiaco è intervenire subito utilizzando un defibrillatore. Scopriamo di più! I defibrillatori (o DAE dalla sigla in inglese) sono dispositivi salvavita tecnologicamente molto avanzati che permettono di erogare immediatamente una scarica elettrica che fa ripartire il cuore. Durante l’arresto cardiaco, infatti, l’attività elettrica del cuore si ferma, il muscolo smette di pompare sangue e ossigeno al cervello e agli organi, e la persona smette di respirare perdendo conoscenza. Diventa quindi fondamentale agire già nei primi istanti immediatamente successivi al malore: i dati ISTAT ci dicono che l’arresto cardiaco in Italia colpisce circa 60.000 persone l’anno, e nella maggior parte dei casi si rivela fatale. L’arresto cardiaco, inoltre, è causa del 10% dei decessi totali, e del 50% di tutte le morti causate da ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 27 giugno 2022) L’unico modo peruna persona colpita da arresto cardiaco è intervenire subito utilizzando un defibrillatore. Scopriamo di più! I defibrillatori (o DAE dalla sigla in inglese) sono dispositivi salvavita tecnologicamente molto avanzati che permettono di erogare immediatamente una scarica elettrica che fa ripartire il cuore. Durante l’arresto cardiaco, infatti, l’attività elettrica del cuore si ferma, il muscolo smette di pompare sangue e ossigeno al cervello e agli organi, e la persona smette di respirare perdendo conoscenza. Diventa quindi fondamentale agire già nei primi istanti immediatamente successivi al malore: i dati ISTAT ci dicono che l’arresto cardiaco in Italia colpisce circa 60.000 persone l’anno, e nella maggior parte dei casi si rivela fatale. L’arresto cardiaco, inoltre, è causa del 10% dei decessi totali, e del 50% di tutte le morti causate da ...

