Instagram usa il riconoscimento facciale per verificare l'età degli utenti (Di lunedì 27 giugno 2022) Il compito è affidato a una società esterna, Yoti. Ma si può anche chiedere conferma a tre utenti maggiorenni. E continuare a caricare la carta d’identità Leggi su repubblica (Di lunedì 27 giugno 2022) Il compito è affidato a una società esterna, Yoti. Ma si può anche chiedere conferma a tremaggiorenni. E continuare a caricare la carta d’identità

Pubblicità

annalisacamilli : RT @nonunadimeno: La Corte Suprema cancella l'#Aborto in USA #BansOffOurBodies ASSEMBLEA PUBBLICA martedì #28giugno h18,30 piazza Esquil… - AttoukImane : The link in bio #anime #manga #cosplay #hentai #cute #love #beautiful #usa #motivation #instagram #like4like à Unit… - AttoukImane : The link in bio #anime #animeedits #animelover #animeedit #love #loveyou #cute #manga #cosplay #usa à United States - SnoqTorino : RT @nonunadimeno: La Corte Suprema cancella l'#Aborto in USA #BansOffOurBodies ASSEMBLEA PUBBLICA martedì #28giugno h18,30 piazza Esquil… - Marranna57 : RT @nonunadimeno: La Corte Suprema cancella l'#Aborto in USA #BansOffOurBodies ASSEMBLEA PUBBLICA martedì #28giugno h18,30 piazza Esquil… -