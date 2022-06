Danilo Tommasi, inizio da ultrà di sinistra. In piazza festeggia con “Bella Ciao” (video) tra i “compagni” (Di lunedì 27 giugno 2022) “Ci siamo messi in gioco, Verona aspettava questo da tanto tempo. Sono contento, perché siamo riusciti a parlare di politica senza insultare. Abbiamo scritto una pagina della storia di Verona, è un progetto affascinante, un modo nuovo di affrontare la politica. Sboarina l’ho sentito, mi ha fatto gli auguri, mi ha detto in bocca al lupo”. Il tono è moderato, quasi bipartisan, lo stile di Danilo Tommasi, neosindaco di Verona, è di chi si propone per una guida non estremista, dal punto di vista ideologico, della città, tradizionalmente di centrodestra. Intanto però i primi festeggiamenti sono stati all’insegna della militanza dell’ultra sinistra, con quei cori in piazza di “Bella Ciao”, tradizionale inno comunista. “Verona è medaglia al valore della Resistenza, – ha ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 giugno 2022) “Ci siamo messi in gioco, Verona aspettava questo da tanto tempo. Sono contento, perché siamo riusciti a parlare di politica senza insultare. Abbiamo scritto una pagina della storia di Verona, è un progetto affascinante, un modo nuovo di affrontare la politica. Sboarina l’ho sentito, mi ha fatto gli auguri, mi ha detto in bocca al lupo”. Il tono è moderato, quasi bipartisan, lo stile di, neosindaco di Verona, è di chi si propone per una guida non estremista, dal punto di vista ideologico, della città, tradizionalmente di centrodestra. Intanto però i primimenti sono stati all’insegna della militanza dell’ultra, con quei cori indi “”, tradizionale inno comunista. “Verona è medaglia al valore della Resistenza, – ha ...

