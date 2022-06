Pubblicità

FirenzePost : Covid Toscana: risalgono i decessi (10, età media 84 anni), meno contagi, 995 - italiaserait : Covid oggi Toscana, 995 contagi e 10 morti: bollettino 27 giugno - fisco24_info : Covid oggi Toscana, 995 contagi e 10 morti: bollettino 27 giugno: (Adnkronos) - I dati di oggi dalla regione… - ledicoladelsud : Covid oggi Toscana, 995 contagi e 10 morti: bollettino 27 giugno - LocalPage3 : Covid oggi Toscana, 995 contagi e 10 morti: bollettino 27 giugno -

...nasce da una riflessione sul ruolo del teatro e più in generale della cultura nell'Italia del,... di Firenze, di Milano, di Roma, della Costa adriatica e dellain cui i boss si muovevano ...Media nettamente più alta di quella, secondo i calcoli di Gimbe ferma al 21,7, e di quella ... anche se ieri c'è stato un aumento da 4 a 7 pazienti in area, quella dei reparti ordinari. ...In Toscana, oggi 27 giugno, si registrano 10 nuovi decessi: 2 uomini e 8 donne con un’età media di 84 anni. Sono 1.196.650 i casi di positività al Coronavirus, 995 in più rispetto a ieri (292 ...Coronavirus in Toscana, 995 nuovi positivi, 10 decessi. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente.