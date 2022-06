Compleanno col covid per Luisanna Messeri: “Tenete le mascherine” (Di lunedì 27 giugno 2022) Luisanna Messeri è a dir poco triste, pensava che oggi avrebbe festeggiato il suo Compleanno con la famiglia e invece è a letto con il covid. Volto amato della cucina in tv Luisanna Messeri l’abbiamo vista non solo per anni, dal 2012 al 2018, tra i protagonisti de La prova del cuoco ma anche nei programmi di Rai 2 e Mediaset così come impegnata con i suoi consigli ad Alice Tv e altro ancora . La sua cucina toscana, il suo inconfondibile accento e i capelli rossi ma sempre un po’ preoccupata per la presentazione perfetta del piatto. Questa volta è arrabbiata davvero. Ringrazia tutti per gli auguri ma il suo non è certo un bel Compleanno. “Ecco fai quella faccia che è il tuo Compleanno ma ti girano i co***oni perché hai beccato il covid… ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 27 giugno 2022)è a dir poco triste, pensava che oggi avrebbe festeggiato il suocon la famiglia e invece è a letto con il. Volto amato della cucina in tvl’abbiamo vista non solo per anni, dal 2012 al 2018, tra i protagonisti de La prova del cuoco ma anche nei programmi di Rai 2 e Mediaset così come impegnata con i suoi consigli ad Alice Tv e altro ancora . La sua cucina toscana, il suo inconfondibile accento e i capelli rossi ma sempre un po’ preoccupata per la presentazione perfetta del piatto. Questa volta è arrabbiata davvero. Ringrazia tutti per gli auguri ma il suo non è certo un bel. “Ecco fai quella faccia che è il tuoma ti girano i co***oni perché hai beccato il… ...

