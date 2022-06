Chiesti 5 anni per un tedesco di 101 anni: per l’accusa è un ex guardiano del lager di Sachsenhausen (Di lunedì 27 giugno 2022) La difesa ha chiesto l’assoluzione di Josef S., 101 anni, sotto processo vicino Berlino con l’accusa di complicità nell’omicidio di migliaia di internati del lager nazista di Sachsenhausen, dove sarebbe stato uno dei guardiani delle SS. Comparso nell’aula del tribunale di Brandenburg an der Havel, l’anziano imputato ha ripetuto di essere innocente. Secondo l’avvocato della difesa, Stefan Waterkamp, l’uomo non era presente nel lager durante il periodo considerato dall’accusa, fra il 1942 e il 1945, ma lavorava come bracciante in una fattoria a Pasewalk, cento chilometri a nord est da Sachsenhausen. l’accusa si basa su documenti con il nome e la data di nascita dell’imputato per provare il suo ruolo come membro delle Ss e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 giugno 2022) La difesa ha chiesto l’assoluzione di Josef S., 101, sotto processo vicino Berlino condi complicità nell’omicidio di migliaia di internati delnazista di, dove sarebbe stato uno dei guardiani delle SS. Comparso nell’aula del tribunale di Brandenburg an der Havel, l’anziano imputato ha ripetuto di essere innocente. Secondo l’avvocato della difesa, Stefan Waterkamp, l’uomo non era presente neldurante il periodo considerato dal, fra il 1942 e il 1945, ma lavorava come bracciante in una fattoria a Pasewalk, cento chilometri a nord est dasi basa su documenti con il nome e la data di nascita dell’imputato per provare il suo ruolo come membro delle Ss e ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Chiesti 5 anni per un tedesco di 101 anni: per l’accusa è un ex guardiano del lager di Sachsenhausen… - Lasiciliaweb : Cartelle pazze a Pachino, chiesti 11.000 euro a bimbo di tre anni Danno erariale per oltre 6,5 milioni di euro: due… - nicolaPalumbo00 : RT @LaStampa: “Cartelle pazze” a Siracusa: chiesti 11000 euro a un bimbo di 3 anni, 16 indagati - Stefaniaugo77 : RT @LaStampa: “Cartelle pazze” a Siracusa: chiesti 11000 euro a un bimbo di 3 anni, 16 indagati - danieledv79 : RT @LaStampa: “Cartelle pazze” a Siracusa: chiesti 11000 euro a un bimbo di 3 anni, 16 indagati -