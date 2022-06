Pubblicità

gazzettaparma : Esplosione di gas, paura e scena da guerra a Birmingham - Video -

Agenzia ANSA

Le immagini aeree mostrano i resti di una casa distrutta a Birmingham (Dulwich Road, Kingstanding) dopo un'esplosione di gas avvenuta attorno alle 20:30 di domenica 26 giugno. Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine britanniche una donna e' stata uccisa e un uomo è rimasto gravemente ferito. Birmingham, esplosione di gas in una casa: una vittima e un ferito grave