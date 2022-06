Avete mai visto Carolyn Smith da giovane? Aveva la fila di corteggiatori (Di lunedì 27 giugno 2022) Carolyn Smith è una delle danzatrici e coreografe più famose della televisione italiana. Diventata celebre principalmente per la sua partecipazione, in qualità di giudice, a Ballando con le Stelle, è dal 2007 che appare in televisione con una certa costanza. Sempre indiscussa la sua bellezza ma... L'Avete mai vista da giovane? Veramente faceva innamorare chiunque di lei. Una prova? Uno scatto postato su Instagram qualche giorno fa. Carolyn Smith è davvero una ballerina e coreografa eccezionale. Il fatto che abbia studiato danza sin dall'infanzia sicuramente è evidente: il duro lavoro l'ha ripagata moltissimo in termini di visibilità, soprattutto televisiva. Non è italiana, come suggerisce il suo nome britannico al 100%, tuttavia decide di spostarsi nella nostra nazione per seguire suo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 27 giugno 2022)è una delle danzatrici e coreografe più famose della televisione italiana. Diventata celebre principalmente per la sua partecipazione, in qualità di giudice, a Ballando con le Stelle, è dal 2007 che appare in televisione con una certa costanza. Sempre indiscussa la sua bellezza ma... L'mai vista da? Veramente faceva innamorare chiunque di lei. Una prova? Uno scatto postato su Instagram qualche giorno fa.è davvero una ballerina e coreografa eccezionale. Il fatto che abbia studiato danza sin dall'infanzia sicuramente è evidente: il duro lavoro l'ha ripagata moltissimo in termini di visibilità, soprattutto televisiva. Non è italiana, come suggerisce il suo nome britannico al 100%, tuttavia decide di spostarsi nella nostra nazione per seguire suo ...

