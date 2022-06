Apple TV dice addio a Facebook Watch: la novità dopo l’ultimo aggiornamento (Di lunedì 27 giugno 2022) Facebook Watch potrebbe non essere più disponibile su Apple TV. A rivelare la notizia è 9to5Mac. Alcuni utenti hanno segnalato, infatti, di non essere più in grado di accedere all’app dopo l’ultimo aggiornamento. LEGGI ANCHE > Netflix, Steven Spielberg smentisce la crociata anti-streaming per gli Oscar Apple TV dice addio a Facebook Watch Non è chiaro se Facebook Watch non sia più disponibile a causa di un problema tecnico apportato dal recente aggiornamento o se Facebook abbia ritirato completamente l’app da Apple TV. Secondo alcune persone, al momento dell’accesso, si riceverebbe un messaggio con scritto: «L’app ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 giugno 2022)potrebbe non essere più disponibile suTV. A rivelare la notizia è 9to5Mac. Alcuni utenti hanno segnalato, infatti, di non essere più in grado di accedere all’app. LEGGI ANCHE > Netflix, Steven Spielberg smentisce la crociata anti-streaming per gli OscarTVNon è chiaro senon sia più disponibile a causa di un problema tecnico apportato dal recenteo seabbia ritirato completamente l’app daTV. Secondo alcune persone, al momento dell’accesso, si riceverebbe un messaggio con scritto: «L’app ...

