Pubblicità

cmdotcom : #Handanovic in ballottaggio, #Skriniar in partenza: chi sarà il prossimo capitano dell’#Inter? - sportli26181512 : Handanovic in ballottaggio, Skriniar in partenza: chi sarà il prossimo capitano dell’Inter?: Sarà un anno di ripart… -

Calciomercato.com

In porta c'è Onana incon. A centrocampo Asslani per far rifiatare Brozovic . Mkhitaryan è l'alternativa a Calhanoglu . In attacco è necessario addirittura sfoltire dopo il ...L'arrivo del camerunese apre iltra i pali ... Handanovic in ballottaggio, Skriniar in partenza: chi sarà il prossimo capitano dell'Inter La prossima stagione l'Inter avrà "problemi" di abbondanza. No, il riferimento in questo caso non è al reparto offensivo ma alla porta, dove André Onana e Samir Handanovic si contenderanno il posto. I ...