Tripolini | “Mons Micalef al Coco Beach per la presentazione della Trilogia Gesù | Maria | Inferno”

(Di domenica 26 giugno 2022) Fiumicino – “Una serata particolare, estiva, in riva al mare, ma dedicata alla spiritualità e alla cultura”. Così Gianluca(Fratelli d’Italia) ha aperto l’appuntamento dedicato alladel vescovo, nella suggestiva cornice dela Passoscuro. “Mai come in questo periodo di pandemia e guerre – ha detto-, sappiamo quanto sia importante sentire la vicinanza di Qualcuno che ci protegga dalle insidie del mondo. Lo avvertiamo tutti i giorni, quando viviamo la nostra quotidianità e, perché no, anche quando pensiamo allo svago con una giornata al mare o un cocktail con gli amici. Il pensiero di Dio,Vergine, ci accompagna anche ...