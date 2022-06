Seggi aperti in 65 comuni. Oltre due milioni di italiani al voto per i ballottaggi (Di domenica 26 giugno 2022) AGI - Seggi aperti dalle 7 di questa mattina per i ballottaggi per la scelta del sindaco in 65 comuni, con le sfide più importanti a Verona, Parma e Catanzaro. Sono due milioni e 288mila i cittadini chiamati alle urne a quattordici giorni dalle elezioni comunali del 12 giugno. Si vota fino alle 23, lo scrutinio avverrà immediatamente dopo la chiusura delle urne e i risultati dovrebbero arrivare nella notte. L'affluenza alle 12 nei 59 comuni che votano per i ballottaggi è al 15,43 per cento. Al primo turno si registrava un'affluenza del 17,5% I comuni capoluogo sono 13, di cui solo Catanzaro è capoluogo di regione. Gli altri sono: Alessandria, Cuneo, Como, Monza, Verona, Gorizia, Parma, Piacenza, Lucca, Frosinone, Viterbo e Barletta. Dopo settimane ... Leggi su agi (Di domenica 26 giugno 2022) AGI -dalle 7 di questa mattina per iper la scelta del sindaco in 65, con le sfide più importanti a Verona, Parma e Catanzaro. Sono duee 288mila i cittadini chiamati alle urne a quattordici giorni dalle elezioni comunali del 12 giugno. Si vota fino alle 23, lo scrutinio avverrà immediatamente dopo la chiusura delle urne e i risultati dovrebbero arrivare nella notte. L'affluenza alle 12 nei 59che votano per iè al 15,43 per cento. Al primo turno si registrava un'affluenza del 17,5% Icapoluogo sono 13, di cui solo Catanzaro è capoluogo di regione. Gli altri sono: Alessandria, Cuneo, Como, Monza, Verona, Gorizia, Parma, Piacenza, Lucca, Frosinone, Viterbo e Barletta. Dopo settimane ...

