PSG | Icardi ora trema | l’annuncio non lascia altra scelta

Pubblicità

zazoomblog : Rivoluzione PSG: Wijnaldum sul mercato decisione a sorpresa su Kurzawa e Icardi! - #Rivoluzione #Wijnaldum… - infoitsport : Rivoluzione PSG: Wijnaldum sul mercato, decisione a sorpresa su Kurzawa e Icardi! - sportli26181512 : Il Psg ha una squadra di esuberi: da Navas a Icardi, quante possibili cessioni in estate: Lo aveva anticipato il pr… - PSGRelay : RT @SkySport: Il Psg ha una squadra di esuberi: da #Navas a #Icardi, quante possibili cessioni in estate #SkySport #PSG - Claplaz : Mauro Icardi ha concluso la sua terza stagione al PSG: 30 presenze (quasi tutti spezzoni di partita) e 5 gol. Ha a… -

Sky Sport

Calciomercato Juventus, occhi non solo su Paredes: il nuovo intrigo dalpuò aprire spiragli importanti. Calciomercato Juventus, bianconeri molto attivi sulla possibilità di trattare con il. Tra possibili sistemazioni tra giocatori in uscita, su tutti Kean che potrebbe, proprio, ritornare nella capitale francese, c'è sempre il nome di Paredes che fa gola in mediana. Ma, ...Lo aveva anticipato il presidente Al Khelaifi, compito che spetta ad Henrique e Campos appena inserito nell'area sportiva. Quanto potrebbe cambiare ilin estate Tanti i giocatori dall'addio possibile tra cessioni e rescissioni di contratto, esuberi d'oro per una top 11 davvero competitiva. Ecco tutti i nomi ruolo per ... Psg, una squadra di possibili esuberi: da Navas a Icardi, la situazione Per entrambi potrebbero profilarsi ipotesi di trasferimento anche in Serie A a prezzi piuttosto accessibili Tra i giocatori in uscita c’è anche Georginio Wijnaldum, arrivato a Parigi lo scorso anno a ...Wanda Nara comunica il suo ritorno in televisione a distanza di anni: l'annuncio social svela il nuovo programma e sorprende i fan.