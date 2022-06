Orrore a Lione: maestra d’asilo uccide bimba di 11 mesi, figlia di un italiano, perchè piangeva troppo (Di domenica 26 giugno 2022) La maestra d'asilo ha confessato: è stata lei a uccidere la piccola Lisa, 11 mesi, origini italiane: perché la bambina ha avuto la colpa di piangere e la donna, a cui era stata affidata in un asilo a Lione, l'ha prima cosparsa e poi le ha fatto ingerire del Destop, un prodotto a base di soda caustica che si usa per sgorgare i tubi idraulici L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 giugno 2022) Lad'asilo ha confessato: è stata lei are la piccola Lisa, 11, origini italiane: perché la bambina ha avuto la colpa di piangere e la donna, a cui era stata affidata in un asilo a, l'ha prima cosparsa e poi le ha fatto ingerire del Destop, un prodotto a base di soda caustica che si usa per sgorgare i tubi idraulici L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Orrore a Lione: maestra d’asilo uccide bimba di 11 mesi, figlia di un italiano, perchè piangeva troppo - paoloigna1 : L'orrore non ha fine - qnazionale : Orrore in un asilo nido di Lione, a 11 mesi soffocata con l’acido dalla maestra - leone52641 : RT @FrancoScarsell2: Orrore in Francia.Una bimba di 11mesi,figlia di un ingegnere italiano,è stata uccisa in un asilo nido di Lione da un'i… - AncheIo2 : RT @FrancoScarsell2: Orrore in Francia.Una bimba di 11mesi,figlia di un ingegnere italiano,è stata uccisa in un asilo nido di Lione da un'i… -