MotoGP GP Olanda 2022 | Bagnaia | “Felice per la vittoria dopo gare difficili”

(Di domenica 26 giugno 2022) “Sono davvero moltodi vincereduecomplicate. In realtà eravamo da sempre competitivi, ma non arrivavano i risultati. Non è stato semplice oggi, ha cominciato a piovere a metà gara e ciò mi ha messo spavento. La squadra ha fatto un lavoro sensazionale, vincere qui vuol dire essere molto forti”. Lo ha detto Francesco, pilota della Ducati,ladel Gran Premio d’di. SportFace.

Pubblicità

SkySportMotoGP : ???? AD ASSEN LA PRIMA DI SASAKI ?? Finalmente sul gradino più alto del podio ? Foggia cade a 5 giri dalla fine Risult… - SkySportMotoGP : ?? NUVOLA ROSSA SI LAUREA AD ASSEN ?? Dominio PECCO in Olanda I risultati ? - SkySportMotoGP : ? INCIDENTE Quartararo – A.Espargarò (-19 giri??) LIVE ? - MotorcycleSp : Marco Bezzecchi ha conquistato oggi il suo primo podio in MotoGP ad Assen tagliando la bandiera degl... #MotoGP… - CiaCecy : RT @SkyTG24: MotoGp, Gp Olanda. Ad Assen doppietta italiana: vince Bagnaia davanti a Bezzecchi -

Francesco Bagnaia ha vinto il GP d', classe. Sul podio due Ducati, con Marco Bezzecchi secondo. Terza l'Aprilia di Maverick Vinales. Un'altra Aprilia è arrivata ai piedi del Podio, con Aleix EspargaroFabio Quartararo, ...Innon è stato il pilota della Ducati a sbagliare, ma Fabio Quartararo, impeccabile fino a ... E nemmeno Marco, al suo primo podio in, come è anche l'esordio di Viñales da quando guida l'...E' un trionfo italiano quello che va in scena nel Gran Premio di Assen, in Olanda, 11esima prova del mondiale MotoGP. A salire sul gradino più alto del podio è Pecco Bagnaia con la sua Ducati. Alle ...Il campione del mondo è costretto al ritiro dopo due cadute. Pecco: "Se abbiamo vinto qui, significa che siamo davvero forti" ...