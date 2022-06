Isola dei Famosi choc | Alvin con un occhio nero per colpa di Ilary Blasi (Di domenica 26 giugno 2022) Continuano le frizioni tra Alvin e Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi. Il co-conduttore dà la colpa alla moglie di Totti per l’occhio nero che si è procurato. Scopriamone di più. Che i rapporti tra di loro non fossero idilliaci, se n’erano accorti tutti i telespettatori. Non sono mancati, infatti, screzi e battute al vetriolo tra i due durante l’edizione 2022 del reality L’Isola dei Famosi. Il conduttore televisivo e radiofonico di Rho, si è infortunato in Honduras per colpa della Blasi, sostiene lui, riferendosi al karma. L’inviato ha riportato un livido e un pò di dolore: “Bene direi, no? Mancava l’occhio nero, e adesso ce l’abbiamo. ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 26 giugno 2022) Continuano le frizioni traa L’dei. Il co-conduttore dà laalla moglie di Totti per l’che si è procurato. Scopriamone di più. Che i rapporti tra di loro non fossero idilliaci, se n’erano accorti tutti i telespettatori. Non sono mancati, infatti, screzi e battute al vetriolo tra i due durante l’edizione 2022 del reality L’dei. Il conduttore televisivo e radiofonico di Rho, si è infortunato in Honduras perdella, sostiene lui, riferendosi al karma. L’inviato ha riportato un livido e un pò di dolore: “Bene direi, no? Mancava l’, e adesso ce l’abbiamo. ...

Pubblicità

Raiofficialnews : Al di là delle colonne d'Ercole c'era una grande isola che sprofondò nel mare per volere degli dei. Con… - RadiocorriereTv : Dalla #Sardegna nuragica all'isola minoica di #Santorini la vera storia alla base di uno dei più grandi miti di tut… - _Nico_Piro_ : la reazione russa sarebbe imprevedibile; analisti in mala fede hanno criticato russi nella prima fase guerra per ma… - lorenzino1899 : carmen e vaporetto: 'non solo siamo qui da 94 giorni, ma siamo stati nominati e non siamo mai venuti su quest'isola… - zazoomblog : Isola dei Famosi Nicolas Vaporidis torna sul set? Arriva la proposta di una nota soap - #Isola #Famosi #Nicolas… -