Gf Vip 7, Soleil Sorge “ci sarà”? L’indiscrezione (Di domenica 26 giugno 2022) Soleil Sorge è stata indubbiamente uno dei concorrenti più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’alchimia artistica con Alex Belli, fautore dell’amore libero, o meglio del triangolo artistico, ha tenuto banco per l’intera durata del reality show. Dopo essere stata eliminata a un passo dalla semifinale, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è approdata a La Pupa e il Secchione Show, dove ha svolto, con discreto successo, il ruolo di opinionista. Terminato il programma condotto da Barbara D’Urso, Soleil Sorge è volata in Honduras per partecipare come guest star in una puntata de L’Isola dei Famosi, dove ha ritrovato la vincitrice del reality, Marialaura De Vitis. Con il game di Ilary Blasi, la Sorge ha concluso il giro dei reality? Secondo un’indiscrezione di Roberto Alessi ... Leggi su isaechia (Di domenica 26 giugno 2022)è stata indubbiamente uno dei concorrenti più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’alchimia artistica con Alex Belli, fautore dell’amore libero, o meglio del triangolo artistico, ha tenuto banco per l’intera durata del reality show. Dopo essere stata eliminata a un passo dalla semifinale, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è approdata a La Pupa e il Secchione Show, dove ha svolto, con discreto successo, il ruolo di opinionista. Terminato il programma condotto da Barbara D’Urso,è volata in Honduras per partecipare come guest star in una puntata de L’Isola dei Famosi, dove ha ritrovato la vincitrice del reality, Marialaura De Vitis. Con il game di Ilary Blasi, laha concluso il giro dei reality? Secondo un’indiscrezione di Roberto Alessi ...

