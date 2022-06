Draghi al G7: 'Eliminare per sempre dipendenza da energia russa' (Di domenica 26 giugno 2022) Anche quando i prezzi dell'energia scenderanno, non è pensabile tornare ad avere la stessa dipendenza della Russia che avevamo. Dobbiamo Eliminare per sempre la nostra dipendenza della Russia. Lo ha ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 26 giugno 2022) Anche quando i prezzi dell'scenderanno, non è pensabile tornare ad avere la stessadella Russia che avevamo. Dobbiamoperla nostradella Russia. Lo ha ...

Pubblicità

costapolemos : RT @rtl1025: ??? 'Anche quando i prezzi dell'#energia scenderanno, non è pensabile tornare ad avere la stessa dipendenza della #Russia che a… - blusewillis1 : RT @ultimenotizie: 'Anche quando i prezzi dell'energia scenderanno, non è pensabile tornare ad avere la stessa dipendenza della Russia che… - rtl1025 : ??? 'Anche quando i prezzi dell'#energia scenderanno, non è pensabile tornare ad avere la stessa dipendenza della… - lore_bi : RT @ultimenotizie: 'Anche quando i prezzi dell'energia scenderanno, non è pensabile tornare ad avere la stessa dipendenza della Russia che… - ultimenotizie : 'Anche quando i prezzi dell'energia scenderanno, non è pensabile tornare ad avere la stessa dipendenza della Russia… -