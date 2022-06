Detenuto con Covid tenta fuga durante visita in ospedale | preso

(Di domenica 26 giugno 2022) Unpositivo alha approfittato di una vista inperre di fuggire: e’ successo ieri sera a Salerno dove l’uomo e’ stato inseguito e bloccato dagli agenti uno dei quali rimasto anche contusola colluttazione. I sanitari hanno giudicato guaribili in venti giorni i traumi alla spalla e al ginocchio che gli sono statui riscontrati. “Troppe volte – sottolineano Ciro Auricchio e Giuseppe Del Sorbo, rispettivamente segretario regionale e nazionale dell’Unione dei Sindacati di Polizia Penitenziaria – abbiamo denunciato le criticita’ del carcere salernitano come lo stato di abbandono in cui versa la polizia penitenziaria. Ribadiamo, per l’ennesima volta, che la carenza di organico limita il buon esito del servizio. Esprimiamo solidarieta’ al personale del carcere ...

Pubblicità

NazioneLaSpezia : Porta droga al convivente detenuto, lui scoperto con un cellulare - FarodiRoma : Porta droga al convivente detenuto in carcere a Marassi: donna fermata. E l’uomo sorpreso con un telefonino cellula… - AnsaLiguria : Detenuto trovato con cellulare nelle mutande. Scoperta donna che gli portava droga #ANSA - ansa_liguria : Detenuto trovato con cellulare nelle mutande - JoeVasapollo : @AlessioBuzzanca @spideylazio @LazialiV @DanieleTurani @scannavicro @LPiagnone @GMalacrinis @TyaMent1 @AlessioAdam_… -

Sotto la guida di Carla Viola si sono tracciate le linee guida di un copione dove tuttila ... Il teatro, da una parte ha offerto alun validissimo strumento per la revisione del percorso ...Per affettività e sesso non c'è spazio in prigione e se questo incide sulla percezione sensoriale del, in particolare quella tattilelunghi anni che scorrono senza toccare alcun corpo, ...PESCARA - É stato un successo lo spettacolo teatrale organizzato da Voci di dentro e dalla Casa circondariale di Pescara dal titolo “Come semi d’autunno”, ...Il Sappe: "Da capire se si tratti di un episodio sporadico o se ci sia l'intento di allestire un vero e proprio piano di spaccio interno" ...