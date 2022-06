Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Costacurta sul #Milan e sul rinnovo di #Maldini - PianetaMilan : #Costacurta: “Al #Milan non sono deficienti, #Maldini firmerà il rinnovo” #ACMilan #SempreMilan - sportli26181512 : Costacurta: 'Asensio? È un ottimo giocatore, ha tanta qualità': Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e ogg… - MilanPress_it : Le dichiarazioni dell'ex difensore #Costacurta - gattusismo__ : @LautaroFCIM @elliott_il @scudettiano @ScoutismoRN Ma l'inter avrà chiaramente una squadra forte forte. La favorita… -

Alessandro, ex difensore dele oggi opinionista, è intervenuto in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com : "MaldiniS pero di portargli in regalo la firma per il prossimo contratto. Non riesco a ...Ma Alessandroè convinto che il prolungamento arriverà presto. L'ex difensore non si immagina unsenza il suo vecchio capitano. Ne ha parlato a TMW : "Spero di portargli in regalo la ...Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com a Forte dei Marmi, in occasione dell'evento "Io aiuto il Meyer".Intervistato ai microfoni di TMW, l'ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Federico Chiesa, il grande assente della stagione appena conclusa dalla ...